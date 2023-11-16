Средний размер микрозайма составил 9,45 тыс. рублей в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,45 тыс. рублей, почти не изменившись (+0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2023 года – 9,41 тыс. руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в октябре 2023 года вырос чуть больше – на 2,7% (в октябре 2022 года – 9,14 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в октябре 2023 года зафиксирован в:

Москве (11,55 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,75 тыс. руб.),

Московской обл. (10,37 тыс. руб.),

Ставропольском крае (10,08 тыс. руб.),

Краснодарском крае (9,91 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма в октябре продемонстрировали:

Ставропольский край (+2,6%),

Нижегородская обл. (+2,6%),

Республика Башкортостан (+1,7%),

Ленинградская обл. (+1,6%),

Краснодарский край (+1,4%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 зафиксировано снижение данного показателя, в том числе, в:

Республике Саха (Якутия) (-1,0%),

Воронежской обл. (-1,0%),

Новосибирской обл. (-1,0%),

Удмуртской Республике (-0,9%),

Ханты-Мансийском АО (-0,7%).

«Последние несколько месяцев значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 - 9,45 тысяч рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В числе прочего это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. Вместе с тем, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы».