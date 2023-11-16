Средний размер микрозайма составил 9,45 тыс. рублей в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,45 тыс. рублей, почти не изменившись (+0,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2023 года – 9,41 тыс. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в октябре 2023 года вырос чуть больше – на 2,7% (в октябре 2022 года – 9,14 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в октябре 2023 года зафиксирован в:
- Москве (11,55 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (10,75 тыс. руб.),
- Московской обл. (10,37 тыс. руб.),
- Ставропольском крае (10,08 тыс. руб.),
- Краснодарском крае (9,91 тыс. руб.).
При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный рост среднего чека микрозайма в октябре продемонстрировали:
- Ставропольский край (+2,6%),
- Нижегородская обл. (+2,6%),
- Республика Башкортостан (+1,7%),
- Ленинградская обл. (+1,6%),
- Краснодарский край (+1,4%).
В то же время в ряде регионов из топ-30 зафиксировано снижение данного показателя, в том числе, в:
- Республике Саха (Якутия) (-1,0%),
- Воронежской обл. (-1,0%),
- Новосибирской обл. (-1,0%),
- Удмуртской Республике (-0,9%),
- Ханты-Мансийском АО (-0,7%).
«Последние несколько месяцев значение среднего чека микрозайма стабилизировалось на уровне 9,40 - 9,45 тысяч рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В числе прочего это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков. Вместе с тем, проверенным заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга микрофинансовые организации, подобно банкам, способны делегировать более значительные суммы».