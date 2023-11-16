АТБ стал партнером реабилитационного центра «Крылья» на Камчатке

Азиатско-Тихоокеанский банк стал партнером восстановительного и реабилитационного центра «Крылья» в городе Петропавловск-Камчатский.

АНО «Крылья» реализует программы комплексной круглогодичной реабилитации и социальной адаптации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья через спорт, активную деятельность и творчество, прикладной анализ поведения (АВА-терапию).

Результаты такой реабилитации позволяют существенно улучшить качество жизни семей с детьми и взрослыми с инвалидностью и особенностями поведения. В настоящее время в центре занимаются более 140 человек.

В своей деятельности АНО «Крылья» использует методики, доказавшие свою эффективность. Подопечные центра регулярно выезжают на всероссийские соревнования по горнолыжному и роллер спорту «Старты мечты», неизменно занимая призовые места.

АТБ окажет центру содействие в осуществлении уставной деятельности и реализации программ для детей.

Мы всегда активно интересуемся и стремимся поддержать общественно-значимые проекты в регионах присутствия. АТБ – банк с долгой историей роста и развития. Наши «домашние» регионы не просто территории, где мы ведем бизнес. Это наши родные края, вклад в благополучие которых – один из приоритетов банка. «Крылья» – один из самых эффективных реабилитационных центров Камчатского края. Мы рады помочь организации в такой важной и сложной работе по улучшению здоровья детей и желаем руководству, инструкторам, педагогам и всем маленьким ученикам «Крыльев» успехов и высоких результатов, - отметил директор АТБ по Камчатскому краю Павел Багнюков.