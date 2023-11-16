Альфа-Банк запустил сразу две акции для участников ВЭД

«ВЭД на каникулах» и «Двойной кэшбэк за ВЭД» помогут предпринимателям сэкономить на внешнеэкономической деятельности.

В Альфа-Банке действует акция «ВЭД на каникулах», в рамках которой новым участникам ВЭД и тем, кто возобновляет деятельность c Альфа-Банком спустя год, предлагают преимущества ― бесплатное обслуживание валютного счёта и бесплатный валютный контроль на 3 месяца. Во всех случаях расчетов между резидентами и нерезидентами у клиента подключится персональный валютный контролер. Он подскажет, как правильно поступить при расчетах с иностранными контрагентами, чтобы избежать нарушений валютного законодательства. Акция действует для клиентов с выручкой до 500 миллионов рублей в год.

Еще одно выгодное предложение — «Двойной кэшбэк за ВЭД». Банк вернет предпринимателю 50% от комиссии за валютные переводы и проверку документов за аккредитив по новым или переведенным на учет в Альфа-Банк внешнеэкономическим контрактам. Дополнительно от партнеров Альфа-Банка предприниматели могут получить до 50% от комиссии за логистику товаров, ввозимых из Китая в Россию и до 50% от стоимости услуг таможенного представителя при первом оформлении груза.

«Альфа-Банк — лидер цифровизации ВЭД уже более 3 лет и предлагает импортерам и экспортерам передовые решения. Мы всегда поддерживаем клиентов и постоянно улучшаем условия, а в случае с ВЭД кроме новых акций, нашим клиентам доступны консультации по расширению бизнеса в Китае, ОАЭ, Турции, Киргизии, Казахстане, консультации по таможенному оформлению, подбор логистических решений, что поможет сделать бизнес предпринимателей более эффективным», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее об акциях «ВЭД на каникулах» и «Двойной кэшбэк за ВЭД» можно узнать на сайте Альфа-Банка.