Жителям Иркутской области теперь доступна электронная квитанция с подробностями взноса на капитальный ремонт

Сбербанк совместно с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Иркутской области запустили сервис «Электронная квитанция» (сервис).

Для того, чтобы подключить сервис, потребителю услуги после очередной оплаты ежемесячного взноса на капитальный ремонт в приложении СберБанк Онлайн необходимо подтвердить согласие на получение электронной квитанции, нажав на кнопку «Получать квитанцию ЖКХ в приложении». После этого поставщик прекращает отправку таким клиентам бумажных документов. Сервис для плательщиков является бесплатным. В любой момент плательщик может отказаться от получения электронной квитанции и снова получать бумажный документ.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Ранее плательщики могли увидеть в приложении СберБанк Онлайн только сумму задолженности. Саму платежку поставщик отправлял по почте. Сейчас жители Иркутской области могут не только быстро оплачивать взносы на капремонт онлайн без визита в банк, но и знакомиться с деталями выставленного счета до платежа. При этом электронная квитанция всегда доступна для просмотра».

Валерия Кошечкина, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области:

«Фонд капитального ремонта является одним из крупнейших поставщиков региона, внедряющих современные электронные сервисы. За 10 дней работы сервиса уже более 700 клиентов перешли на электронные счета и оценили удобство нововведения. Электронная квитанция всегда под рукой, и по ней можно отслеживать начисления, находясь в любой точке мира. А нам она позволяет экономить на печати. Благодаря этому вы вносим вклад в сохранение окружающей среды».