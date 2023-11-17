«У нас амбициозные планы по развитию аэропортов в Братске, Иркутске, Тайшете и Усть-Илимске» – топ-менеджер Эн+

Сокращение населения и отток жителей – одна из болевых точек для Братска, заявила в интервью Братской студии телевидения заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+ Вера Курочкина. Чтобы переломить тренд, необходимо строить аэропорты и повышать мобильность жителей сибирских городов.

– Что нужно сделать, чтобы Братск стал притягательным сибирским городом, привлекающим молодых специалистов для работы и жизни? Инфраструктура, мероприятия культурного, спортивного значения, высокие стандарты здравоохранения, но самое главное – мобильность. Потому что молодежи важно иметь возможность проснуться утром и понять: «Сегодня я хочу поехать в Екатеринбург, потому что мне нужно встретиться с друзьями, послезавтра хочу оказаться в Тайшете, посмотреть, что происходит на алюминиевом заводе, а завтра у меня встреча с мамой в Красноярске». Мобильность – это ощущение, что ты часть огромной страны, огромной земли, связь с которой никогда не прерывается, – уверена Вера Курочкина.

Компания, по ее словам, намерена активно развивать мобильность. В этом году уже начались работы по масштабной реконструкции Братского аэропорта, новым инвестором которого в марте стала компания, входящая в структуру РУСАЛа. В планах – заняться реновацией и других транспортных узлов.

– У нас очень амбициозные планы по развитию целой сети аэропортов. В Братске, Иркутске, Тайшете и Усть-Илимске. Мы хотим, чтобы они стали мощными транспортными хабами с высоким уровнем сервиса и комфорта.

Она добавила, что компания планирует «подарить Братску новый современный аэропорт в 2026 году».