Правительство РФ направит более 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Ввиду этого было принято решение направить дополнительно более 5,5 млрд рублей на выполнение поставленной задачи, передает пресс-служба кабмина.

«Принято решение о дополнительном распределении еще более 5,5 млрд рублей на эти цели. Финансирование поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов главы государства», – говорится в сообщении.

Кроме того, средства будут направлены на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

В целом в рамках данной работы за последние 2 месяца было выделено порядка 31 млрд рублей, что позволило повысить заработные платы сотрудникам федеральных учреждений в области культуры и науки, медицины и образования.