Каток впервые зальют в сквере Кирова в Иркутске: работы обойдутся в 2,2 млн рублей

В Иркутске впервые в сквере имени Кирова этой зимой будет залит каток: на его обустройство потратят 2,2 млн рублей, следует из данных в документации, опубликованной на портале госзакупок.

Подрядчику, которого сейчас ищут, нужно выполнить задание до 5 декабря. Объект будет функционировать с 6 по 27 декабря 2023 года. В этот период нужно регулярно заливать пространство, после чего зарезать и шлифовать лед, а также чистить его.

«Каток не должен иметь трещин и иных повреждений поверхности, на катке не должны находится посторонние предметы и угрожающие безопасности жизни и здоровья посетителей. Поверхность льда должна быть гладкой, ровной, очищенной от снега и мусора», – говорится в документации.

Каток, размеры которого составят 1 на 1,5 километра, будет обрамлять световое оформление – электролюминисцентные провода. Объект планируется огородить.