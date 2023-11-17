Работники Приангарья проиндексировали свои зарплатные ожидания на 11%

Эксперты hh.ru проанализировали зарплатные ожидания соискателей из Иркутской области по итогам октября, и выяснили, кто рассчитывает на самые высокие зарплаты, и какие специалисты проиндексировали свои зарплатные притязания заметнее всего, по сравнению с прошлым годом.

Средняя зарплата, на которую претендовали соискатели из Иркутской области по итогам октября составила 50 тысяч рублей, и это соответствует средним зарплатным ожиданиям в целом по Сибирскому ФО. При этом по России в целом соискатели уже рассчитывают на зарплату в 60 тысяч рублей, в среднем.

Зарплатные ожидания иркутских кандидатов растут, и в октябре нынешнего года они проиндексировали желаемые зарплаты на +11% (с 45 тыс. руб. в октябре 2022 до 45,1 тыс. руб. в октябре 2023). По России динамика ожидаемых зарплат год к году еще выше: +20% (с 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб.), в Сибирском ФО +25% (с 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб.).

На самую высокую заработную плату в Иркутской области сейчас претендуют кандидаты из профессиональных сфер «Добыча сырья», «Сельское хозяйство» «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Высший и средний менеджмент» (100 тыс. руб., в среднем), «Сельское хозяйство» (82 тыс. руб.), а также «Строительство, недвижимость» (90 тыс. руб.).

При этом, если сравнить, у каких специалистов заметнее всего выросли зарплатные ожидания по сравнению с прошлым годом, впереди оказались специалисты из направлений «Транспорт, логистика, перевозки» (+34%, сумма желаемой зарплаты выросла с 50 тыс. руб. в октябре 2022 до 67 тыс. руб. в октябре 2023), «Розничная торговля» (+33%, с 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.), «Добыча сырья» (+29%, с 77,4 тыс. руб. до 100 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость» (+26%, с 61,9 тыс. руб. до 90 тыс. руб.).