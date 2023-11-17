МРОТ в 2024 году составит 19 242 рубля

Это на 18% больше, чем в этом году – 16 тыс. рублей. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

Увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. В соответствии с ним в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля – на 18,5% больше, чем в 2023 году (16 242 рубля в месяц).

«Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования», – говорит председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее иркутяне назвали идеальный МРОТ. По их мнению, он должен составлять 40 800 руб. Это восьмой результат среди крупнейших городов страны. В ноябре 2022 года иркутяне оценивали МРОТ на уровне 37 100 руб. в месяц, в апреле 2022 года – 37 000 руб., в январе 2022 – 36 800 руб. в месяц, а в ноябре 2020 года − 31 400 руб. в месяц.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей – 44 200 руб., на втором месте – Владивосток (43 900 руб.), на третьем – Хабаровск (42 400 руб.). В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями вошли Санкт-Петербург и Тюмень: местные жители хотели бы установления МРОТ на уровне 42 100 и 41 900 руб. соответственно.