Как обладатели разных знаков зодиака относятся к ипотеке?

Все десятилетие Водолеи покупали жилье за собственные средства, а все Рыбы – с привлечением ипотеки, пишут «Известия» со ссылкой на аналитику «Аеон Девелопмент» и «Метриум».

Как показало исследование, Стрельцы хотя и решаются на приобретение дорогой недвижимости нечасто, являются самыми состоятельными клиентами. Средний бюджет покупки для данного знака зодиака составляет 37 млн рублей. Козерог в среднем готов выложить 34,2 млн рублей, а мечтательный и напористый Водолей под воздействием Урана тратит 34 млн. Самый низкий бюджет на покупку премиального жилья (29,4 млн) у Тельцов – стабильных, упорно работающих и степенно движущихся к цели. Телец непоколебим и никогда не купит «лишнюю» комнату или ненужную ему гардеробную, потратив ровно столько, сколько нужно. Рыбы платят в среднем 29,9 млн, а Овны готовы быстро выложить 30 млн рублей.

Наиболее высокая доля стопроцентной оплаты среди Водолеев – 62%.

Этот знак зодиака не только готов на самые дорогие покупки, но и оплачивает их из своего кармана. Водолей – независимый одиночка, никогда не плывет по течению и надеется только на себя, а не на кредиты. Среди Стрельцов доля полной оплаты составляет 50%. Таким образом, мы видим четкую корреляцию: знаки зодиака с самыми высокими бюджетами покупки квартиры чаще других выбирают полную оплату. Примечательно, что практически все Рыбы (около 100%) являются ипотечниками.

Любая Рыба интуитивно понимает, что найдутся способы погасить кредит.

Почти 79% Овнов также предпочитают ипотечные покупки, но руководствуются не мистикой, а импульсивными соображением. При этом упорный и быстрый Овен часто досрочно погашает задолженность. Раки (25%) также решаются на ипотечные кредиты и, вопреки своей чувствительности, встречают трудности с оплатой долга абсолютно хладнокровно.

Ранее стало известно, что Иркутская область заняла 15 место в России по соотношению зарплат и ежемесячного платежа по ипотеке. В среднем жители Приангарья отдают в счет ипотеки 41,3% от зарплаты.

Место Регион Соотношение зарплат и ежемесячного платежа Средний срок кредита Средний размер кредита 13 Красноярский край 39,4% 287 мес. 3,7 млн руб. 15 Иркутская область 41,3% 288 мес. 3,5 млн руб. 32 Республика Бурятия 46,9% 273 мес. 3,8 млн руб. 39 Новосибирская область 50,2% 300 мес. 3,8 млн руб.

Согласно данным РИА Новости, первая десятка рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты региона. Первую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж.