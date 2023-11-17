Принят бюджет России на 2024 год

В проекте предусмотрены средства для увеличения пенсий, зарплат, детских пособий. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2024-2026 годах будут государственные заимствования РФ.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29 %. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не зависят от нефти и газа.

Резервный фонд Правительства РФ в 2024 году планируется в объеме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – по 80 млрд рублей. Также предусматривается возможность его увеличения за счет поступления отдельных ненефтегазовых доходов.

Рост МРОТ и пособий

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5 %. Он составит 19 242 рубля. Это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом зарплат в бюджетной сфере. Также на уровень инфляции будут проиндексированы пособия и пенсии. Кроме того, впервые ежегодно будет индексироваться пособие по безработице.

Социальная сфера

Приоритетной для государства остается социальная политика. Расходы на нее были увеличены во втором чтении законопроекта на 2 трлн рублей, то есть еще на 11 %.

Дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года расходы на эту цель составят 7,23 трлн рублей. Шесть миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До 200 млрд рублей вырастет финансирование лечения детей с тяжелыми хроническими (орфанными) заболеваниями.

Более чем на 3 млрд рублей увеличили расходы на детский отдых и оздоровление. Маткапитал в следующем году получат 1,3 млн семей, горячее питание – 7 млн школьников.

Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тыс. школьных учителей и 100 тыс. педагогов колледжей.

Получить помощь в рамках соцконтракта смогут около 1 млн человек.

Поддержка военных

С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будет проиндексировано на 4,5 %.

Кроме того, с 1 октября будет проведена индексация пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы. Эта мера коснется более 2,7 млн человек.

Образование и переобучение

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете или с детьми до семи лет, пенсионеров и молодых специалистов. Общая сумма на три года – 18,6 млрд рублей.

На развитие техникумов, колледжей и расширение программы «Профессионалитет» направят 9 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд выделят на обучение школьников 8–10-х классов программированию — в следующем году обучат еще 140 тыс. детей.

«Для стабильного и долгосрочного развития страны в 2024 году будет увеличено финансирование по восьми госпрограммам, направленным на развитие науки, промышленности и технологий», – говорил Вячеслав Володин.

Развитие сельских территорий

На обеспечение сел коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами пойдут 88,6 млрд рублей. Плюс 11,5 млрд выделят на возвращение в оборот сельхозземель и около 3 млрд — на развитие экспорта сельхозпродукции.

Поддержка регионов

На развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объеме 72,9 млрд рублей. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Это, по словам председателя ГД, важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций.