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Ингосстрах Банк повысил ставки по вкладам до 15%

С 17 ноября 2023 увеличиваются ставки по некоторым вкладам в линейке сберегательных продуктов Ингосстрах Банка. Изменение ставок коснулось размещения средств на короткие и средние сроки – от 3 месяцев до 1 года.

В стандартной линейке депозитов доходность увеличилась на 1,5–1,75% годовых. Подросли ставки по вкладам «Классический» – до 13,5% годовых, «Комфортный статус» – до 11% годовых, «Тридцать» – до 14% годовых.

Максимальные уровни дохода сохраняются в линейке специальных депозитов:

  • 13% годовых по вкладу «Гравитация», который оформляется на платформе «Финуслуги»;
  • 14% годовых – по вкладу «Для жизни», который доступен при участии в программе инвестиционного страхования жизни.
При размещении срочных вкладов в Ингосстрах Банке начисляется дополнительный доход ингорублями в рамках программы лояльности «Ингосстрах Бонус»:
  • +0,5% годовых от суммы размещенных в банке вкладов до 1 000 000 ₽ при покупках по карте от 30 000 до 75 000 ₽ в месяц;
  • +1% годовых от суммы размещенных в банке вкладов до 2 000 000 ₽ при покупках по карте от 75 000 ₽ в месяц.
Таким образом, активные пользователи наших банковских карт – участники программы лояльности «Ингосстрах Бонус» при оформлении в мобильном приложении вклада «Тридцать» на 183 дня с выплатой процентов в конце срока могут получить общую выгоду до 15% годовых.

Полные условия размещения средств в сберегательных продуктах можно посмотреть в разделе «Вклады», а условия по спецдепозиту «Для жизни» – в разделе «Инвестиции». Также напомним, что выгоднее оформлять вклады в приложении или интернет-банке: при оформлении в офисах ставки на 0,25% ниже.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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