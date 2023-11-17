Ингосстрах Банк повысил ставки по вкладам до 15%

С 17 ноября 2023 увеличиваются ставки по некоторым вкладам в линейке сберегательных продуктов Ингосстрах Банка. Изменение ставок коснулось размещения средств на короткие и средние сроки – от 3 месяцев до 1 года.
В стандартной линейке депозитов доходность увеличилась на 1,5–1,75% годовых. Подросли ставки по вкладам «Классический» – до 13,5% годовых, «Комфортный статус» – до 11% годовых, «Тридцать» – до 14% годовых.
Максимальные уровни дохода сохраняются в линейке специальных депозитов:
- 13% годовых по вкладу «Гравитация», который оформляется на платформе «Финуслуги»;
- 14% годовых – по вкладу «Для жизни», который доступен при участии в программе инвестиционного страхования жизни.
- +0,5% годовых от суммы размещенных в банке вкладов до 1 000 000 ₽ при покупках по карте от 30 000 до 75 000 ₽ в месяц;
- +1% годовых от суммы размещенных в банке вкладов до 2 000 000 ₽ при покупках по карте от 75 000 ₽ в месяц.
Полные условия размещения средств в сберегательных продуктах можно посмотреть в разделе «Вклады», а условия по спецдепозиту «Для жизни» – в разделе «Инвестиции». Также напомним, что выгоднее оформлять вклады в приложении или интернет-банке: при оформлении в офисах ставки на 0,25% ниже.
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