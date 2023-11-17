Ингосстрах Банк повысил ставки по вкладам до 15%

С 17 ноября 2023 увеличиваются ставки по некоторым вкладам в линейке сберегательных продуктов Ингосстрах Банка. Изменение ставок коснулось размещения средств на короткие и средние сроки – от 3 месяцев до 1 года.

В стандартной линейке депозитов доходность увеличилась на 1,5–1,75% годовых. Подросли ставки по вкладам «Классический» – до 13,5% годовых, «Комфортный статус» – до 11% годовых, «Тридцать» – до 14% годовых.



Максимальные уровни дохода сохраняются в линейке специальных депозитов:

13% годовых по вкладу «Гравитация», который оформляется на платформе «Финуслуги»;

14% годовых – по вкладу «Для жизни», который доступен при участии в программе инвестиционного страхования жизни.

+0,5% годовых от суммы размещенных в банке вкладов до 1 000 000 ₽ при покупках по карте от 30 000 до 75 000 ₽ в месяц;

+1% годовых от суммы размещенных в банке вкладов до 2 000 000 ₽ при покупках по карте от 75 000 ₽ в месяц.