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В рамках акции «Готовим к зиме себя и авто» держатели всех кредитных карт Примсоцбанка могут получить кэшбэк 5%

Для этого необходимо с 05.11 по 15.11.2023 оплачивать товары и услуги в определенных категориях:

  • Различные товары для дома и автомобилей;
  • Автошины;
  • Автомобильные запчасти и аксессуары;
  • Одежда для всей семьи;
  • Спорттовары;
  • Одежда для активного отдыха и спорта;
  • Продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС.

Кэшбэк начисляется по операциям, проведенным в период с 05.11.2023 по 15.11.2023 включительно.

Максимальная сумма кэшбэка - 3000 рублей. Кэшбэк будет зачислен до 30.11.2023 года

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:LdtCKgp4s

/ Сибирское Информационное Агентство /
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