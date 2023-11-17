«Цифра банк» начал работать с белорусскими рублями и киргизскими сомами

«Цифра банк»* запускает переводы и открытие счетов в белорусских рублях и киргизских сомах с 21 ноября. Также банк отменяет комиссию 2,5% за внос иностранной валюты.
Изменения также коснулись тарифов по обмену валюты. Подробности здесь:
- Тарифы обслуживания физических лиц
- Тарифы обслуживания физических лиц «ЦИФРА карта»
- Тарифы брокерская карта (Евразия)
- Тарифы брокерская карта (Евразия Премиум)
- Тарифы брокерская карта (Америка)
- Тарифы брокерская карта (Америка Премиум)
- Тарифы брокерская карта (Америка 2.0)
- Тарифы брокерская карта (Америка Премиум 2.0)
*«Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».
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