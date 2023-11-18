Иркутянин занимал деньги у незнакомцев и не возвращал: он похитил 8,5 млн рублей

Уголовное дело возбудили в Иркутске из-за серии мошеннических действий. В причастности к ним подозревается местный житель – он был задержан во время командировки в Москве, рассказали в МВД России.

По предварительным данным, 33-летний мужчина несколько лед подряд знакомился с людьми в Интернете, а также в гостиницах, ресторанах и такси, входил к ним в доверие, рассказывал про тяжелые жизненные обстоятельства и просил занять денег. Получив желаемое, он переставал выходить на связь. Изредка злоумышленник возвращал небольшую часть долга.

Общий ущерб от его действий оценили в 8,5 миллиона рублей – серия дел собрана в общее производство. Мужчина был пойман в столице на улице Минской – там он снимал элитное жилье.

Предполагается, что фигурант дела может быть причастен и к другим злодеяниям. В настоящее время он находится под домашним арестом.