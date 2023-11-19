Названа зарплата, о которой мечтают жители Иркутской области

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, на какие зарплаты рассчитывают жители Иркутской области. Результаты есть у SIA.RU.

«Средняя зарплата, на которую претендовали соискатели из Иркутской области по итогам октября составила 50 тысяч рублей, и это соответствует средним ожиданиям в целом по Сибири», – отметили аналитики.

Они также добавили, что по России соискатели уже рассчитывают на более высокую сумму, которая составляет 60 тысяч рублей.

Что касается жителей Прианагрья, то их зарплатные ожидания растут: за год они увеличились на 11%. По стране динамика данного показателя еще выше – она составила 20%, по Сибири – 25%.

На самые большие доходы в Иркутской области претендуют работники сфер добычи сырья, сельского хозяйства, высшего менеджмента и инвестиционной деятельности – в среднем на 90-100 тысяч рублей в месяц.

Что касается роста ожиданий, то наиболее существенный он у специалистов транспортной отрасли – 34%, они хотят зарабатывать 67 тысяч рублей, розничной торговли – 33%, 40 тысяч рублей, добычи сырья – 29%, 100 тысяч рублей.