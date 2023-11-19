Большинство иркутян не дают деньги в долг коллегам по работе

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, как часто жители Иркутска одалживают деньги другим людям, в том числе коллегам по работе. Результаты есть у SIA.RU.

Известно, что лишь каждый одиннадцатый горожанин готов дать деньги коллеге с учетом возврата, большинство – не выручают материально людей, с которыми вместе трудятся.

В целом 12% иркутян чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 9% – к друзьям. Лишь 3% опрошенных берут нужную сумму в долг у коллег. Один из редких видов займа – ссуда на работе: за ней обращается 1 человек из 100.

Каждый пятый горожанин, или 19%, если есть надобность в деньгах, идет в банк и оформляет кредит. 52% жителей рассчитывают лишь на себя и не занимают средства ни у кого.

Дают деньги в долг 22% иркутян обычно родственникам, 19% – друзьям, 9% – коллегам. 46% признались, что никому не одалживают ни рубля.

Средняя сумма, которую иркутяне могут одолжить родным людям, составляет 10,5 тысячи рублей, друзьям – 10 тысяч, коллегам – 5 тысяч рублей.