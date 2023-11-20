Россельхозбанк составил рейтинг тракторов для фермерских хозяйств

Специалисты аграрного маркетплейса Своё Фермерство Россельхозбанка проанализировали поисковые запросы и просмотры сельскохозяйственной техники и составили рейтинг тракторов на основе предпочтений отечественных аграриев.

Лидеры спроса

Несмотря на активное продвижение азиатских брендов на отечественном рынке сельскохозяйственной техники, 80% спроса на маркетплейсе Своё Фермерство по-прежнему приходится на машины, произведенные в России и странах СНГ. Лидерами в категории «тракторы» на маркетплейсе уже 3-й год остаются такие марки, как МТЗ, Ростсельмаш и Кировец. Причем МТЗ закрепил за собой уверенное первенство с существенным отрывом: на трактора марки МТЗ производства Белорусского тракторного завода приходится более 60% просмотров всех товаров в категории тракторы. Карточки товаров различных моделей МТЗ просматривают в среднем в 10 раз чаще, чем товары ближайших конкурентов.

Во «внутреннем рейтинге» МТЗ лидерство уверенно держит доказавшая свою надежность модель 82.1. На нее приходится 45% просмотров всех товаров МТЗ на маркетплейсе. 15% просмотров приходится на модель МТЗ 952, за ней с примерно равной долей просмотров в 5-7% идут такие модели как МТЗ 82.3, 2022, 1221 и 80.1.

Распределение спроса на типы тракторов

По данным специалистов маркетплейса Своё Фермерство сегодня 40% спроса приходится на универсально - пропашные тракторы мощностью от 170 до 300 лошадиных сил. Конкуренцию отечественному производителю в этом сегменте готовы составить такие китайские бренды, как Zoomlion, YTO, Lovol.

На втором месте по спросу стоят универсальные и минитракторы, на них приходится 35% поисковых запросов. В этой категории нарастает спрос на такие азиатские бренды, как Agroapollo, Scout и Dongfeng. При этом в обеих вышеперечисленных категориях тракторов МТЗ является лидером, чем и объясняется высокий спрос на данный бренд.

Кроме того, 25% спроса приходится на энергонасыщенные тракторы с мощностью 300 и более лошадиных сил, в этом сегменте потребности аграриев закрывают такие бренды как «Кировец» производства Петербургского тракторного завода (линейка К-7) и вся линейка Ростсельмаш.

Лидеры по количеству заказов

Среди техники отечественного производства пользователи маркетплейса Своё Фермерство отдают предпочтение таким моделям как RSM 2375 от Ростсельмаша, Кировец К-742М и К-739М от ПТЗ. Всего же на товары этих двух лидеров отечественного сельскохозяйственного машиностроения приходится порядка 10% всех просмотров в категории «тракторы».

Статистика по заказам тракторов на маркетплейсе Своё Фермерство в целом соответствует тренду по спросу, хоть и не совпадает с ним в процентном соотношении. Так, 40% всех заказов приходится на тракторы бренда МТЗ, 20% - на китайские тракторы, а оставшиеся 40% - на отечественных производителей.

«Рейтинг маркетплейса может не совпадать в точности со статистикой спроса и продаж на рынке сельскохозяйственной техники России. Здесь на выбор и частоту просмотров тех или иных товаров влияют такие факторы как скидки, спецпредложения, способность поставщика выделить свой товар среди конкурентных предложений. Однако, общую картину спроса и предпочтения аграриев наша статистика безусловно отражает. Мы не стремимся выделить отдельные товары или поставщиков. Наша задача – предоставить покупателю широкий выбор конкурентных предложений, а регулярный сбор статистики и анализ пользовательских предпочтений позволяет нам более точно расставлять приоритеты и определять векторы развития по расширению ассортимента маркетплейса», - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Всего в базе маркетплейса Своё Фермерство более 25 000 товаров в категории сельскохозяйственной техники и более миллиона запасных частей.