50 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за сильного ветра

Они расположены в семи районах – Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском.

«Электроэнергию отключали в 7 районах (Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский) 55 населенных пунктов, в 43 из них электроснабжение отключено в превентивных целях. Пострадавших нет», – сообщают в МЧС.

На сегодня прогноз по опасным метеоявлениям сохраняется. В настоящее время фронт смещается на северную часть области.

По данным Гидрометеоцентра, по области местами ожидается северо-западный, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, по оз. Байкал до 32-37 м/с, мокрый снег и снег, сильный снег, метели, налипание мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах снежный накат, гололедица.