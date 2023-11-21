Новости

Эксперты прогнозируют укрепление рубля до 83-85

Рубль в понедельник продолжил укрепляться. На Мосбирже курс доллара обновил четырехмесячный минимум, подойдя к отметке 88 руб. Подорожанию рубля способствует приближение налогового периода.

–  Пик фискальных платежей приходится на начало следующей недели, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Многие экспортеры заранее продают для этих целей иностранную валюту.

Аналитики ПСБ ожидают дальнейшего укрепления рубля.

Читайте также:

Курс доллара опустился ниже 89 руб./$
21 ноября 2023
Прогноз курса доллара на 20–24 ноября
20 ноября 2023

– Позиции рубля на текущей неделе будут зависеть в первую очередь от активности экспортеров и их подготовки к налоговым выплатам. Склонны ждать устойчивости предложения валюты с их стороны, достаточного для снижения доллара в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками, – резюмируют эксперты ПСБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (940)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
OlkhonIceFest-2024: cтали известны даты проведения ледового фестиваля на Байкале
Число деловых поездок в Китай выросло более чем вдвое
S7 расширит маршрутную сеть в Иркутске: появятся новые зарубежные и российские рейсы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес