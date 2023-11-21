Эксперты прогнозируют укрепление рубля до 83-85

Рубль в понедельник продолжил укрепляться. На Мосбирже курс доллара обновил четырехмесячный минимум, подойдя к отметке 88 руб. Подорожанию рубля способствует приближение налогового периода.

– Пик фискальных платежей приходится на начало следующей недели, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Многие экспортеры заранее продают для этих целей иностранную валюту.

Аналитики ПСБ ожидают дальнейшего укрепления рубля.

– Позиции рубля на текущей неделе будут зависеть в первую очередь от активности экспортеров и их подготовки к налоговым выплатам. Склонны ждать устойчивости предложения валюты с их стороны, достаточного для снижения доллара в направлении 83-85 руб. ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками, – резюмируют эксперты ПСБ.