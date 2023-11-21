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Доллар на открытии Мосбиржи упал до 88 рублей

Евро стартовало на уровне 96 рублей.

Доллар начал торги вторника с отметки в 88 рублей, евро торгуется на уровне 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Основным фактором укрепления нацвалюты считают приближение налогового периода.

– Пик фискальных платежей приходится на начало следующей недели, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Многие экспортеры заранее продают для этих целей иностранную валюту.

По мнению аналитиков, по совокупности фундаментальных и технических факторов, прежде чем пойдёт отскок, доллар может просесть еще больше.

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– Факторы к укреплению рубля были известны абсолютно всем, а кто рассчитывал на неэффективность мер ЦБ и недостаточность нормативов репатриации выручки для стабилизации курса, и играл против рубля последние недели, вынужден фиксировать отрицательный результат. Локальная поддержка в долларе находится на уровне 87,  в евро – 95, – отмечают эксперты БКС.

Аналитики ПСБ допускают укрепление рубля до 83-85 рублей за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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