Укрепление рубля может продлиться недолго

Рубль в начале торгов во вторник возобновил активное укрепление, в очередной раз переписав четырехмесячную вершину. Доллар опускался к 87,6 руб., евро — к 95,7 руб.

После открытия основной сессии рубль перешел к сдержанному ослаблению, сохранив в итоге умеренный плюс.

– Фактор налогового периода остается ключевым в динамике рубля, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – На фоне недавнего ужесточения валютного регулирования экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту. Это заметно сместило рыночный баланс спроса и предложения в сторону укрепления рубля.

Однако после прохождения в начале следующей недели пика фискальных платежей, по мнению экспертов, рубль может быстро растерять заметную часть достижений ноября.

Эксперты ПСБ не исключают укрепление рубля ближе к налоговым выплатам, 28 ноября, до 83-85 руб.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что фундаментальный курс рубля сейчас находится на уровне 85-90 рубля за доллар.

