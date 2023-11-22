AI Journey 2023 открыли Максим Орешкин и Александр Ведяхин

Они отметили, что с каждым годом популярность искусственного интеллекта растёт, а решения на его основе внедряются во всех областях экономики и социальной сферы.

Восьмую международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» ( AI Journey ) открыли помощник президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как отметил Максим Орешкин, в последние несколько лет искусственный интеллект (ИИ) вошёл во все сферы деятельности и активно меняет жизнь к лучшему — как в России, так в мире в целом. Он подчеркнул, что даже в такой консервативной сфере, как здравоохранение, уже 16% организаций внедрили те или иные решения на базе ИИ.

Очень здорово, добавил Максим Орешкин, что собственные большие языковые модели есть у российских компаний — это, например, модель Сбера GigaChat. Помощник Президента РФ поблагодарил всех, кто разрабатывает и внедряет технологии ИИ, а также обучает этим технологиям студентов, и пожелал успехов в реализации новых проектов и удачной конференции.

Александр Ведяхин отметил, что с каждым годом аудитория конференции растёт. Если в 2016 году она составляла всего тысячу человек, то в прошлом году трансляции AIJ смотрели 50 млн человек, а в этом году ожидается ещё больше участников. Конференция AI Journey 2023 продлится три дня и будет посвящена применению ИИ в науке, бизнесе и решении социальных задач. В фокусе внимания — сильный искусственный интеллект, генеративный ИИ, мультимодальные модели, компьютерное зрение и другие аспекты этой ключевой технологии.

Александр Ведяхин отдельно остановился на том, что в первый день конференции будут подведены итоги сразу двух соревнований по искусственному интеллекту: AI Challenge для участников младше 18 лет и AI Contest для взрослых исследователей.

«На детский конкурс пришло более 2300 решений, за призы билась 251 команда из 47 стран мира. Так что это большое международное соревнование, где страсти кипели до последнего. На взрослый контест, где участвовали опытные дата-сайентисты, поступило рекордное число решений — свыше 12 000, что в два раза больше, чем в прошлом году. Более 1300 человек из 20 стран мира приняли участие в этом соревновании», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Также Александр Ведяхин упомянул ещё об одном важном событии первого дня конференции — подготовке научного сборника статей по искусственному интеллекту и вручении премии за лучшую статью.

«У нас в этом году большой научный сборник, который мы делаем вместе с нашими партнёрами из Российской академии наук. Поступило 270 заявок, отобрали 38 статей. Будем награждать сегодня лучшую научную статью. Вечером узнаем, кто получит 1 млн рублей за лучшую научную статью, потому что наука — это интересно и позволяет получать хорошие призовые фонды», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Конференция AI Journey проходит с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. На ней выступят более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.

22 ноября в формате keynote talks спикеры рассказывают о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Во время молодёжного трека проходит открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем запланированы лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе. В фокусе внимания дискуссий — развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и устойчивого развития на благо общества. На ESG-треке будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу. В этот же день состоится главное событие конференции — дискуссия «Революция генеративного искусственного интеллекта: новые возможности», которую будет модерировать президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.