Названы самые дорогие однокомнатные квартиры Сибири

Циан ранжировал десять регионов Сибирского федерального округа по максимальной стоимости однокомнатных квартир, выставленных на вторичную продажу. Лоты с бюджетом 5+ млн рублей распространены повсеместно, а вот однушки дороже 10 млн рублей выявлены только в Иркутске, Новосибирске и Красноярске. Очень близко к этой планке подошли рынки Омск и Новокузнецк.

10 место. Кызыл

5,5 млн рублей / 30 кв. м

Улица Кочетова

Нижнюю часть сибирского рейтинга, отражающего расценки на однокомнатные квартиры, формируют национальные республики. Первой в списке идет Тыва. Вблизи Национального музея и Дворца молодежи экспонируется довольно скромный по своим габаритам (30 кв. м) лот с ценником в 5,5 млн рублей.

9 место. Абакан

6,0 млн рублей / 48 кв. м

Улица Авиаторов

Строчкой выше обосновался Абакан. На городском рынке насчитывается около полутора сотен однокомнатных квартир и студий. Большинство из них имеет прайс от 2 до 4 млн рублей. Самое дорогое жилье в этой категории – лот с габаритами 48 кв. м в новой пятиэтажке по улице Авиаторов – обойдется покупателю в 6,0 млн рублей.

8 место. Майма (Республика Алтай)

7,1 млн рублей / 41 кв. м

Переулок Лесной

Алтайское село Майма по численности населения (почти 17 тыс. жителей) опережает некоторые районные центры – например, Козельск (Калужская область), Осташков (Тверская область) или Рыльск (Курская область). Неудивительно, что в этом населенном пункте встречаются сравнительно дорогие объекты недвижимости. В частности, за однокомнатную квартиру площадью 41 кв. м в местной пятиэтажке придется выложить 7,1 млн рублей.

7 место. Барнаул

8,0 млн рублей / 40 кв. м

Партизанская улица

На барнаульском рынке среди однокомнатных квартир по стоимости лидирует юнит в жилом комплексе «Твикс» (Центральный район города). Отсюда всего четверть часа ходьбы до Алтайского технического университета, Больницы скорой помощи, ЦУМа и драматического театра имени Шукшина.

6 место. Томск

9,5 млн рублей / 38,2 кв. м

Проспект Фрунзе

В Томске чек на однокомнатные лоты доходит до 9,5 млн рублей. Соответствующая сумма потребуется для покупки жилья в доме №96 на проспекте Фрунзе (шестой этаж из десяти). В планировку заложены спальня (16,0 кв. м), кухня площадью (10,0 кв. м), совмещенный санузел (4,3 кв. м), а также просторная прихожая (7,9 кв. м) и лоджия.

5 место. Омск

9,7 млн рублей / 55 кв. м

Волочаевская улица

На ближних подступах к так называемой «Омской крепости» (историческое ядро города) в 2010 году был возведен 13-этажный кирпичный дом. Сейчас на его шестом этаже свободен однокомнатный юнит со студийной планировкой площадью 55 кв. м. Чтобы поселиться в этой квартире, необходим бюджет в 9,7 млн рублей.

4 место. Новокузнецк

9,8 млн рублей / 54,8 кв. м

Проспект Н.С. Ермакова

Кемеровскую область в рейтинге представляет Новокузнецк. Здесь в 14-этажном доме на проспекте Ермакова пустует квартира (54,8 кв. м) с евроремонтом. Ее окна выходят на сквер с «поющим фонтаном» и бизнес-центр City. Чуть дальше (в 500 м) находятся два крупных торговых комплекса – «Комета» и «Ника». У лота, о котором идет речь, высокий ценник – 9,8 млн рублей.

3 место. Иркутск

10,9 млн рублей / 45 кв. м

Байкальская улица

Однушка (45 кв. м) недалеко от иркутского аэропорта последние пять месяцев регулярно теряет в цене. Еще в начале июня она продавалась за 13,0 млн рублей, во второй половине августа ценник снизился до 11,5 млн рублей и, наконец, осенью юнит подешевел до 10,9 млн рублей. Несмотря на окраинный характер, локация выглядит весьма привлекательной в потребительском плане – во многом за счет инфраструктурного сопровождения. Поблизости расположены банный комплекс с небольшим аквапарком, бассейн, фитнес-клуб международного класса, учебный центр профессионального дизайна, спорткомплекс «Байкал-Арена», несколько кафе и магазинов.

2 место. Новосибирск

13,7 млн рублей / 48 кв. м

Улица Сибревкома

Рядом со зданием Законодательного собрания Новосибирской области, в 400 м от станции метро «Октябрьская», можно приобрести однокомнатный лот с габаритами 48 кв. м. Собственник намерен выручить с продажи 13,7 млн рублей. Этот прайс зафиксировался в середине ноября – после 2-процентного дисконта.

1 место. Красноярск

15,0 млн рублей / 56 кв. м

Улица Живописная

В кирпичном доме 2020 г. на лесистой окраине Красноярска предлагается квартира площадью 56 кв. м. Она полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. На объект установлен ценник в 15,0 млн рублей – рекордное значение для однокомнатных лотов в масштабах всей Сибири.