Доллар 88: рубль приостановил укрепление

Российский рубль вчера уже не рос, да и не сказать, что падал. Технический отскок близок.

– Консолидация после обвала инвалют — вполне нормальное явление, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Доллары США и Гонконга, евро и китайский юань все так же находятся на четырех- и пятимесячных минимумах. А рубль от октябрьского дна укрепился на 15%.

Ноябрь стал рекордным по темпу восстановления нацвалюты – +6%. При этом факторы поддержки рубля – жесткость ЦБ по ставке и макропруденциальным лимитам, а также нормативы репатриации выручки экспортеров – все так же активны, и будут действовать как минимум до II квартала 2024 г.

– Тем не менее, перепроданность инвалют нарастает, что вскоре может вылиться в технической отскок доллара, евро и юаня. Если смотреть по вчерашнему дню, то замедление на спуске намекает на некоторое снижение давления в валютах, но не дает четкого сигнала на разворот долгоиграющей тенденции по укреплению рубля, – считают аналитики.

Пик налогового периода приходится на следующий вторник.

– Даже если экспортеры по большей мере уже исполнили свои обязательства, фактор налогового периода будет ограничивать спрос в инвалюте еще несколько дней, – считают эксперты БКС. – Отсутствие синхронности курсов валют пока не убеждает в окончании процесса укрепления рубля.

По их мнению, поддержка в области 87 может быть еще раз протестирована.