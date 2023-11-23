Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных предложений по вкладам в рублях на 1 год, подготовленного порталом Банки.ру . В десятке лучших депозитных продуктов – срочный вклад Уралсиба «Доход».

В исследовании рассматривались предложения от банков, входящих в Топ-30 по активам. Основным параметром оценки вкладов являлись процентная ставка и возможный доход, который вкладчик получит по окончании срока при размещении на вклад суммы в размере 500 000 рублей. Также учитывались дополнительные опции: возможность капитализации процентов, льготное досрочное расторжение договора, пополнение и частичное снятие, порядок выплаты процентов. Рейтинг был составлен по данным официальных сайтов банков на 20.11.2023 года.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .