Минстрой повысит норматив стоимости квадратного метра

Он распространяется на I полугодие 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года ‎в размере 97 547 рублей», – сказано в тексте проекта.

На второе полугодие 2023 года норматив составлял 93 457 рублей, а в первом полугодии 2023-го – 88 737 рублей.

Ранее стало известно, что по итогам 10 месяцев 2023 года – с января по октябрь – спрос на покупку квартир в новостройках, расположенных в ЦАО Москвы, сократился на 29,46% относительно аналогичного периода прошлого года и на 50,37% относительно января – октября 2021 года.