Трансформация рынка элитной аренды произошла в Москве

За последний год рынок премиальной аренды в Москве пережил существенные изменения. Привычные экспаты из Европы и США уступили место новым арендаторам из Арабских стран и Азии. Эксперт рынка премиальной аренды Москвы Алексей Балакин рассказал, как эта смена влияет на динамику и ценообразование в сегменте высококлассной аренды.

– Наблюдаемая нами трансформация на рынке премиальной аренды в Москве, особенно с учетом изменения состава экспатов, является значимым феноменом. Если раньше основную часть спроса формировали специалисты из Европы и США, то сейчас мы видим увеличение числа арендаторов из Арабских стран и Азии, – Алексей Балакин, управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty.

Это изменение началось не в этом году, но санкции 2014 года стали значительной точкой сдвига. Снижение числа западных экспатов привело к изменению спроса. В последние годы, особенно в 2023 году, мы наблюдаем укрепление связей с Арабскими странами и Азией, что прямо отражается на структуре арендного рынка.

Эти новые группы арендаторов имеют свои особенности. Например, экспаты часто предпочитают жить недалеко от своих посольств или выбирают жильё в зависимости от расположения школ для детей. Это несильно отличается от предпочтений других иностранных арендаторов, но всё же является ключевым фактором при выборе жилья.

Относительно ценовых предложений, работа с западными экспатами обычно подразумевает четко установленный бюджет, часто связанный с валютными стандартами. Однако текущие колебания валютного курса заставляют многих собственников пересмотреть условия сдачи жилья, ориентируясь больше на внутренних арендаторов, так как условия работы с ними часто бывают более гибкими и менее требовательными к дополнительным услугам.

Этот сдвиг в структуре спроса привел к дефициту предложений качественной аренды в высоком ценовом сегменте, что, в свою очередь, вызвало рост цен. Мы видим, что рынок адаптируется под новые требования и предпочтения арендаторов, что делает сегодняшнюю ситуацию на рынке премиальной аренды, особенно интересной для наблюдения и анализа.