Мобильный QR-ринг – новый сервис для корпоративных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк расширил функционал сервиса оплаты покупок с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП). В банке появился Мобильный QR-ринг.

Платёжный сервис работает через мобильное приложение СБП Онлайн на платформе Android, благодаря которому предприниматели и компании могут принимать бесконтактные QR-платежи через собственный смартфон. Покупателю достаточно отсканировать QR-код продавца.

Мобильный QR-ринг не требует арендной платы и дополнительного оборудования — это альтернатива POS-терминалу для малого, микро- и сезонного бизнеса, выездной торговли и курьеров.

Подключить такой способ приема платежей можно за 10 минут и сразу к нескольким торговым точкам для клиентов АТБ, которые открыли в банке расчётный счёт и пользуются услугой СБП С2B.

Подробности по новому сервису Мобильный QR-ринг узнавайте у персонального менеджера АТБ, в отделениях банка или по телефону горячей линии 8-800-775-80-80.