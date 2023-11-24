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Примсоцбанк предложил вклад «Новогодний чулок»

Ставка при открытии вклада в офисе банка – 13,8%, в режиме онлайн – 13,9%, при открытии вклада в режиме онлайн – 13,9%. Эффективная процентная ставка – 14,6% (при открытии онлайн). Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма – 10 000 рублей. Проценты начисляются ежеквартально и в конце срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются. Начисленные проценты зачисляются на счёт по вкладу.

Приходные операции в течение первых 180 дней. Расходные операции доступны только по сумме выплаченных на счёт процентов. При досрочном расторжении до истечения 180 дней сумма процентов составит 0,01%. После 181 дня и до истечения 366 дней – 6,5%. Пролонгация предусмотрена. Вклад можно открыть в пользу третьего лица.

Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать на официальном сайте банка или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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