Аудитория онлайн-форума "Просто капитал" выросла в два раза

ПСБ провел IV Российский форум по финансовой грамотности "Просто капитал", ставший востребованной площадкой для обмена мнениями об инструментах и способах повышения уровня финансовой культуры россиян.

Отвечая на текущие потребности граждан и бизнеса, организаторы предложили слушателям три параллельных образовательных трека. На треке поддержки и развития фокус был сделан на финансовое благополучие новых регионов России и военнослужащих. На семейном треке обсуждалась экономика семьи, инвестиции в будущее детей, правильные подходы к сбережениям, кредитам, ипотеке и защита от мошеннических действий. На бизнес-треке была рассмотрена деловая активность предпринимателей, финтех-решения, которые упрощают ведение деятельности, а также кредитование и государственные программы льготного финансирования для малого и среднего бизнеса.

Аудитория форума за год выросла в два раза и превысила почти 3 млн онлайн-слушателей.

"Сильная экономика страны - это в том числе финансово-уверенные в себе граждане. Поэтому несколько лет назад в ПСБ как системно значимом банке было принято решение о запуске специального проекта, где эксперты из разных финансовых отраслей бесплатно делятся своими знаниями и опытом, повышая таким образом финансовую грамотность россиян. И как показывает статистика по количеству слушателей на форуме "Просто капитал", интерес аудитории к финансовому просвещению только растет. Наши сограждане стремятся заработать, сохранить, приумножить, инвестировать - одним словом, грамотно распорядиться своими деньгами. Форум стал площадкой, где можно получить ответы на свои вопросы, а также советы, которые помогают принять правильное решение", - сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.