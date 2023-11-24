Альфа-Банк запустил проект Альфа-Сквош для предпринимателей

Теперь предприниматели, имеющие расчётный счёт в Альфа-Банке, могут бесплатно посещать тренировки по игре в сквош в своем городе.

Тренировки и итоговые турниры первого сезона одновременно прошли в лучших сквош-клубах Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Красноярска, Челябинска, Самары, Кирова и Перми.

Первый финал прошёл в октябре в Дубае: 20 финалистов из разных регионов сыграли заключительный матч. Главным судьей проекта выступил четырехкратный чемпион России Владислав Титов.

Следующий турнир планируется в 2024 году. Чтобы принять участие в играх, необходимо открыть счёт для бизнеса или стать партнером и рекомендовать открытие счета для бизнеса в Альфа-Банке.

«Нам важно поддерживать предпринимателей не только технологичными сервисами, но и с точки зрения культуры и спорта. В 2028 году сквош войдет в программу Олимпийских игр, а мы всегда работаем на опережение. Уже в следующем году мы расширим географию проекта», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.