«Цифра банк» повысил ставки по вкладам до 13,2%

«Цифра банк»* с 21 ноября 2023 года повысил процентные ставки по вкладам для физических лиц в российских рублях.

Максимальная ставка по вкладу «Основной» увеличена с 12,00% до 13,20% годовых — для клиентов, ранее размещавших вклад или имеющих вклад в «Цифра банк» на дату размещения. Для остальных клиентов ставка увеличена с 11,50% до 13,10% годовых. Минимальная сумма размещения не изменилась и составляет 100 тыс. рублей. Вклад открывается на 395 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Также с 21 ноября повышаются ставки по вкладу для клиентов пакета услуг Private Banking.

По вкладу «Эксклюзивный-Прайвет» максимальная процентная ставка повышена с 12,50% до 13,20% годовых в рублях. Вклад открывается на 395 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/

*«Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».