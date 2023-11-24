Вклад от Своего Банка в лидерах рейтингов рублевых вкладов

Новый вклад Своего Банка «Свой вклад промо» попал в рейтинг лучших рублевых депозитов по версии сразу двух порталов —Банки.ру и Bankiros.

Bankiros.ru проанализировал вклады сроком на год на сумму 300 тысяч рублей. При выборе параметров учитывалась:

возможность капитализации по вкладу;

обязательная минимальная сумма;

возможности снять средства со вклада досрочно без полной потери накоплений;

возможность открыть вклад онлайн.

Согласно данным исследования, максимальная ставка доступна в Своем Банке при сроке 180 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно в последний день месяца или в день окончания срока вклада. Офисы банка есть в некоторых регионах, но услуги банка доступны почти по всей стране. Если положить 300 тысяч рублей на год, то доход составит 43,6 тысячи рублей.

Банки.ру опубликовал подборку вкладов с доходностью до 15,5% годовых, которые предлагают негосударственные банки. И здесь тоже лидером стал «Свой вклад промо» от Своего Банка.