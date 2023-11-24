В Иркутской области ведётся комплексное развитие 12 территорий

Они находятся в Усть-Куте, Братске, Саянске, Шелехове, Усолье-Сибирском и Иркутской районе.

В Иркутской области продолжается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). О проделанной работе в рамках КРТ рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

– Комплексное развитие территорий Приангарья – один из важных этапов процесса улучшения качества жизни граждан. По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева мы ведем работы по освоению 12 территорий: 10 – на муниципальном уровне и двух – на региональном. Общая площадь участков КРТ составляет более 118,86 тысячи гектаров, – рассказал Александр Галкин.

В Усть-Куте планируется возведение жилых объектов в рамках реализации регионального инвестпроекта ООО «Иркутский завод полимеров» для проживания сотрудников завода. Будет построено порядка 67,7 тысяч квадратных метров жилья. В настоящий момент получено разрешение на строительство многоквартирных домов со сроков ввода в эксплуатацию в 2026 году.

В городе Шелехове определен земельный участок для строительства многоквартирных домов. Он расположен в северной части микрорайона №3. Реализует проект КРТ ООО «Инженерно-Строительная Компания». Начало строительства запланировано на 2024 год. Планируемое окончание строительства – 2027 год.

В Братске в рамках КРТ ООО «Инженерно-Строительная Компания» реализует застройку территории западной части 25-го микрорайона. Здесь будет построен многоквартирный жилой комплекс. В июне 2023 года выдано разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию домов запланирован в 2026 году.

Успешно реализуется КРТ незастроенной территории в микрорайоне Мирный города Саянска. Здесь уже введены в эксплуатацию 30 индивидуальных объектов общей площадью 4,71 тысячи квадратных метров. Во втором квартале 2024 года планируется достроить еще два индивидуальных объекта, площадь застройки которых составляет 570 квадратных метров.

Также продолжается реализация КРТ жилой застройки в городе Усолье-Сибирском в границах улиц Коростова, Сеченова, Ватунина, Стопани. В настоящее время здесь для переселенцев из аварийного жилья идет строительство двух блок-секций. Площадь каждой составит более 2, 4 тысяч квадратных метров.

На участках, находящихся в федеральной собственности в Иркутском районе в поселке Патроны АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» реализует проект комплексного развития незастроенной территории.

По результатам проведенных торгов заключен договор с ООО «Рубигрант». В настоящее время идет подготовка и утверждению документации по планировке территории. Максимальный объем жилой застройки составит 228 тысяч квадратных метров при площади территории более 102,7 гектаров.

– В Патронах будет единая концепция застройки. Планируется строительство учебно-образовательных, спортивных, культурных, деловых и иных объектов. Дома будут построены в едином архитектурном стиле. Будет сделано все для создания комфортных условий для жителей области, – отметил Александр Галкин.