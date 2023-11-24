ПСБ: Доллар 88, отскок будет ограниченным

Вчера курс доллара прибавил символические 5 копеек, удержавшись выше 88 руб., второй день подряд, отмечает Потенциал отскока доллара к рублю оцениваем как ограниченный, отмечает Евгений Локтюхов, ПСБ.

– Снижение волатильности, с тяготением ключевых валют к небольшому восстановлению своих позиций, сопровождалось невысокой торговой активностью. Причиной взятия рублем паузы в укреплении, на наш взгляд, помимо сдержанности предложения со стороны экспортеров, выступила невнятная конъюнктура мировых рынков и выходной в США (вчера американские рынки не работали из-за Дня Благодарения).

Так, цены на нефть Brent оставались под умеренным давлением, мировые валютные рынки на фоне отскока в среду индекса DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировым валютам, перешли в режим ожидания возобновления торгов в США.

Сегодня утром сильных движений на глобальных рынках не наблюдается, что способствует инерционному усилению давления на позиции рубля: курс доллара в ходе утренних торгов пытается развить отскок продвинуться к отметке 89 руб.

– Мы считаем, что потенциал восстановления пары доллар-рубль выглядит весьма ограниченным из-за реализации валютной выручки в преддверие налоговых выплат (28 ноября) и отсутствия предпосылок для ухудшения внешнего фона. Склонны сегодня ждать, что доллар будет проторговывать диапазон 87-89 руб. Склонны оценивать вероятность отката доллара на более низкие уровни к рублю в ближайшие дни как высокую.