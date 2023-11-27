Дерипаска: Дефицит газа подтолкнет Европу к разблокировке российских активов

Отсутствие русского газа заставляет европейских политиков сделать упор на ядерную энергетику.

«Но это не быстро, а значит нужно договариваться по поставкам газа с "Газпромом"... а условия в этот раз будут достаточно жёсткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный «Северный поток», компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и т.д.», – пишет в Telegram-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска.

По его мнению, такой выход дешевле и выгоднее, чем покупать оружие на триллионы евро, и терять российский рынок.