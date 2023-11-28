Как выглядит новая электроподстанция на Цесовской Набережной в Иркутске

Экскурсию организовала Иркутская электросетевая компания (ИЭСК).

ИЭСК продемонстрировала новую подстанцию «Цесовская» студентам и преподавателям Института энергетики ИРНИТУ, а также журналистам. Объект запустили в работу в 2022 году, общий объем вложений превысил 620 миллионов рублей. Сейчас подстанция обеспечивает электричеством около 40 административных зданий, образовательных и медицинских учреждений в центре города, а также несколько десятков тысяч жителей Иркутска.

На «Цесовской» установлены два трансформатора общей мощностью 80 МВт. Поэтапно на новую подстанцию частично перевели питание с других подобных объектов, это позволило повысить надежность электроснабжения центральной части города – от Цесовской набережной до улицы Карла Маркса. Кроме того, при проектировании новой подстанции был заложен запас мощности, который позволит в ближайшие годы развивать этот район города.

На новой подстанции не требуется постоянное присутствие персонала, как на всех подобных современных объектах. Все оборудование находится под видеонаблюдением, показатели его работы в автоматическом режиме выводится на пульт управления диспетчера. Специалисты могут удаленно менять параметры работы, выключать и включать оборудование.

– На фоне других подобных объектов подстанция отличается своим необычным архитектурным решением и компактностью. Расположение оборудование в закрытом здании позволяет продлить срок его службы и снизить уровень шума от работы. Большая часть оснащения российского производства, оно отличается высокой надежностью и простотой эксплуатации, – Алексей Розум, главный инженер филиала «Южные электрические сети» ИЭСК.

Архитектура здания подстанции по своим решениям близка к советскому авангарду и конструктивизму. Простые формы, монохромность в цветовых решениях фасадов – все эти приемы были присущи данным направлениям. Площадь застройки здания – 669,4м2, а общая площадь составляет 1861,9м2.

– Впечатляет оборудование, все качественно смонтировано. Когда посещаю объекты энергетики каждый раз ощущаю себя в роли студента, который удивляется, как человек смог приручить электричество. Такие экскурсии очень важны для студентов, причем с самого раннего курса, чтобы появился интерес к этой профессии, загорелись глаза. Мы много взаимодействуем с энергетиками, наши студенты регулярно проходят практику на различных энергообъектах, – Денис Федосов, заведующий кафедрой электрических станций, сетей и систем института энергетики ИРНИТУ.

– Я впервые нахожусь на комплектом распределительном устройстве закрытого типа, как здесь, раньше приходилось бывать только на подстанциях открытого типа. Увиденное впечатляет: подстанция очень компактная и современная. Много российского оборудования, это только радует, – Александр Крюков, аспирант Института энергетики ИРНИТУ.