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Альфа-Банк стал лучшим ипотечным банком

Альфа-Банк получил награду в главной номинации «Лучший ипотечный банк» премии Russian Mortgage Awards (RMA).

Эксперты отметили технологичные сервисные решения — такие, как доставка ипотеки на дом в более чем 6000 населенных пунктов по всей стране, применение искусственного интеллекта, который рассчитывает персональное предложение без заявок и анкет.

Russian Mortgage Awards (RMA) — бизнес-премия, которую вручают за достижения в развитии ипотечного кредитования. Ее цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в сфере ипотечной индустрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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