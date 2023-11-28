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Ситуация на валютном рынке остается стабильной

Курс USD/RUB нашел область равновесия на 88–90, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Вчера ЦБ РФ сообщил, что с января 2024 г. возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с бюджетным правилом, пополнением и использованием средств ФНБ.

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– Это необязательно означает, что уже в начале следующего года Банк России вернется к покупкам валюты, – комментируют эксперты БКС.

Они отмечают, что  помимо стандартных сумм, предусмотренных бюджетным правилом и отложенных покупок с 10 августа, будет еще учитываться и объем расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 г. Также будет учитываться объема чистого инвестирования ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, и осуществленные в течение II полугодия 2023 г. — I полугодия 2024 г.

– В результате может получиться, что ЦБ продолжит продавать валюту и давления на курс рубля с января не появится, – резюмируют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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