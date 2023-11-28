Россияне берут микрозаймы на весь одобренный лимит

Раньше заемщики брали 80%, сейчас показатель увеличился до 90%, сообщили «Известиям» участники рынка.

Осенью россияне стали выбирать практически всю одобренную сумму микрозайма – в среднем 91% от утвержденного лимита. Это максимум с начала 2020 года. Для сравнения, в сентябре-октябре 2022-го показатель составлял 79-81% от одобренной суммы, а в 2021-м – вовсе 75%.

Такие данные приведены в исследовании Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia, одна из крупнейших МФО на рынке). В нем анализировалось свыше 100 тыс. займов, выданных по всей России разными участниками рынка.

Крупные МФО подтвердили «Известиям» рост суммы кредита, выбираемой клиентами после одобрения. В октябре этого года уровень превысил 90%, став максимумом по меньшей мере за последние пару лет, отметил гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, за год показатель вырос почти в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что 2,93 млн микрозаймов выдано в октябре 2023 года. В октябре 2023 года количество микрозаймов составило 2,93 млн ед., незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,0% (в сентябре 2023 года – 2,87 млн ед.).

«После пиковых значений весны – начала лета 2023 года, в дальнейшем выдача микрозаймов несколько сократилась, стабилизировавшись на уровне 2,8 – 2,9 млн единиц, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Таким образом, упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».