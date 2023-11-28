Названы самые популярные проекты ИЖС за 2023 год

Аналитики портала Своё Село Россельхозбанка проанализировали самые популярные проекты ИЖС в 2023 году: цены, площадь, этажность и количество комнат, а также материалы из которых они выполнены. Исследование показало, что чаще всего в этом году россияне строили одноэтажные дома площадью от 100 до 150 м2 с тремя комнатами стоимостью от 2 до 3 млн рублей.

Интерес россиян к загородной недвижимости растет год от году. На портале Своё Село Россельхозбанка можно не только оформить ипотечный кредит на покупку загородной недвижимости, но и выбрать готовый дом или подрядчика для его постройки с нуля. На платформе представлено более 3 тыс. проектов загородной недвижимости. Большинство (36,8%) заказчиков выбирают проекты домов в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей, 23,2% - от 1 до 2 млн рублей, остальные готовы выделить на строительство дома от 3 до 4 млн рублей (16,7%) и от 4 до 5 млн (10,1%). Наименьшей популярностью пользуются проекты в более дорогом ценовом сегменте стоимостью от 5 до 6 млн (6%), до 1 млн (3,5%), от 6 до 7 млн (2,6%) и от 7 до 8 млн рублей (0,4%).

Проекты одноэтажных (57%) и двухэтажных домов (43%) являются абсолютными фаворитами клиентов портала Своё Село. При этом площадь недвижимости чаще всего составляет от 100 м2 до 150 м2 (44,7% от всех заказанных проектов); на втором месте - до 100 м2, её выбрали 41,7% заемщиков. Далее следуют дома от 150 м2 до 200 м2 (11%), а завершают список проекты площадью свыше 200 кв. м, их доля составила 2,6%.

Наибольший спрос (49,1%) имеют трехкомнатные постройки, на втором месте (27,6%) двухкомнатные дома, далее следуют четырехкомнатные (14,5%), а завершают список однокомнатные (7,9%) и пятикомнатные (0,9%) постройки.

Среди наиболее распространенных материалов для строительства дома покупатели предпочитают газосиликат (37%), фрейм (26%), кирпич (11%), брус и SIP-панели (6%). Также интерес заемщиков вызывают деревянные дома и дома из керамзитобетона (4%), наименее популярными материалами стали клееный брус (3%) и монолит (1%).