45 нападений совершено на офисы Сбербанка с начала года, все они были безуспешны, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

26 ноября двое злоумышленников пытались вскрыть банкомат в Москве, в котором находилось 2,7 млн рублей, но им этого не удалось. Поймать злоумышленников помогли записи с видеокамер и система «Безопасный город».

Другой банкомат пытались вскрыть в 24 ноября в 2 часа ночи. Фигурантов задержали на основе данных объективного контроля за отделениями банка и транзакций. Таким образом удалось предотвратить хищение 11,2 млн рублей.

Еще одно преступление совершено в Липецке. Клиент поджег мебель в офисе банка, чтобы сорвать его работу, – к этому его принудили телефонные мошенники. Пожар быстро потушили, люди не пострадали, поджигателя задержали.

«Подозреваемые задержаны по горячим следам благодаря технологиям банка и взаимодействию с правоохранительными органами», – рассказали в банке.

Ранее безопасность в цифровом пространстве обсудили представители Сбера и правоохранители в Иркутске. Круглый стол «Технологии искусственного интеллекта и цифровая грамотность для устойчивого развития региона» прошел 28 ноября в Иркутске в центральном офисе Байкальского банка. В мероприятии, посвященном кибербезопасности, приняли участие представители региональных силовых структур, крупнейших банков и органов государственной власти.

Открывая мероприятие, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин отметил, что тема кибепреступности становится всё более актуальной. За последние 10 месяцев в Иркутской области зафиксировано 9799 случаев кибермошенничества.