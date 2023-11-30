1,2 тыс. квадратных метров жилья введено в Иркутской области с начала года

Правительство выполнило план.

Введены в строй жилье общей площадью 1201,2 тыс. кв. м, на 10,9% больше, чем год назад. Значительный рост (на 13,8%) отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (56,3%) общего ввода. Активно строятся дома и в городских населенных пунктах (рост на 7,4%). Такие данные приводит Иркутскстат.

Основная доля введенной площади (73,4%) приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в текущем году активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился на 19,2%.

За 10 месяцев 2023 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 234,1 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 7 366 зданий, из них 214 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).