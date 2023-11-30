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Замдиректора санатория в Приангарье обвинили в мошенничестве с землей

Обвинение предъявили 45-летней заместительнице директора санатория в городе Железногорске-Илимском – ее обвинили в мошенничестве с землей. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Известно, что женщина незаконно стала собственницей участка, который принадлежал государству. Этого удалось добиться путем обмана сотрудников администрации муниципалитета. Установлено, что она изготовила и предоставила подложные документы, которые позволили получить разрешение на строительство спортивной площадки. В итоге этот объект не появился. Женщина же получила землю по стоимости, ниже рыночной.

Ущерб городу оценили в 1,15 млн рублей. В настоящее время на недвижимость наложен арест. Возбужденное по факту мошенничества дело передано в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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