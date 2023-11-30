Новости АО КБ «Солидарность» предупреждает о повышенной активности мошенников АО КБ «Солидарность» в очередной раз напоминает о повышенной активности мошенников, которые в стремлении получить незаконный доступ к денежным средствам граждан прибегают к хитростям, уговорам, убеждениям и порой даже угрозам в их отношении. Чтобы не стать жертвой обмана, напоминаем: МВД, ФСБ и любые иные государственные органы, а также Центральный Банк, Служба Финансового мониторинга и т.д. не наделены полномочиями дистанционно (без очного (личного) предъявления служебных документов, предписаний, уведомлений и т.п.) обращаться к гражданам и сообщать им по телефону любую информацию касательно уголовных дел в отношении граждан, подозрений о совершении ими незаконных действий, обвинять, требовать совершить те или иные действия и тем более интересоваться денежными средствами граждан, их количеством, данными о банковских счетах, картах, наименованиях банков, в которых хранятся денежные средства, а также данными для авторизации в системах дистанционного банковского обслуживания (логины, пароли, одноразовые коды). Каждый позвонивший вам и спросивший эту информацию – мошенник. Если вам позвонили якобы с сайта Госуслуг и сообщили, что ваш личный кабинет взломан и необходимо подтвердить ваши данные, знайте – это мошенник. Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ, Банк России) и его работники НИКОГДА не звонят и не контактируют с физическим лицами (клиентами коммерческих банков). Любому работнику ЦБ РФ запрещены такие прямые контакты. Если вам поступил звонок через мессенджер (Telegram, Viber и т.д.) якобы от сотрудников силовых ведомств или иных государственных органов, а также от имени коммерческих банков (даже с отображением логотипа банка при звонке), помните – это мошенники. Если звонящий под разным предлогом (в том числе под предлогом участия в специальных действиях по спасению денежных средств) убеждает вас установить некую новую программу (приложение) на компьютер или смартфон, это мошенник. Если вам поступил звонок якобы от оператора связи с сообщением об истечении срока действия договора и требованием совершить действия по продлению (сообщить код из СМС, паспортные данные и т.д.), знайте – это мошенники. Работники службы поддержки клиентов АО КБ «Солидарность» звонят клиентам только с номеров телефона 8 (800) 700-92-20, +7 (846) 379-78-78. При обращении к вам по телефону якобы работников службы поддержки, службы безопасности, финмониторинга, экономической безопасности АО КБ «Солидарность», с любых иных номеров, знайте – это мошенники. Никогда не устанавливайте постороннее программное обеспечение, в том числе средства удалённого управления, на мобильные устройства и персональные компьютеры по указанию третьих лиц. Загружайте / обновляйте мобильное приложение Банка только из официальных магазинов приложений - App Galery и RuStore и с официального сайта Банка. Никому и никогда не передавайте данные своих банковских карт, счетов, а также информацию для авторизации в интернет-банке (логины, пин-коды, пароли и одноразовые коды из СМС или PUSH). Любой интересующийся этими данными – мошенник. Обо всех случаях подобных обращений просим информировать Службу поддержки клиентов АО КБ «Солидарность» по тел.: 8-800-700-92-20 eg

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