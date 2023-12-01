«Цифра банк» запускает новый вклад «Первый» по 13,5%

«Цифра банк»* с 29 ноября 2023 года запускает новый вклад «Первый» в российских рублях для физических лиц.

Процентная ставка по вкладу «Первый» составляет 13,50% годовых в рублях. Минимальная гарантированная процентная ставка составляет 13,870% годовых в рублях. Вклад открывается на 180 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую дате открытия счета вклада. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей

С более подробной информацией по тарифу «Первый» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/

Cправка о банке

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений.

Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ № 1143 от 16.11.2021.

На 1 ноября 2023 года чистые активы «Цифра банк» составили 18,4 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 2,1 млрд рублей, уставный капитал — 1,4 млрд рублей, объем вкладов физических лиц — 15,9 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.

*«Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».