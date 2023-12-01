В состав индекса МосБиржи войдут пять новых бумаг. Что это значит?

Мосбиржа сообщила, что с 22 декабря начнут действовать новые базы расчета индексов акций. Площадка также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.

– В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот", обыкновенные акции ПАО "ГК Самолет", обыкновенные акции ПАО "Мосэнерго", а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Мечел", – говорится в сообщении Мосбиржи.

В лист ожидания на включение в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции ВСМПО-АВИСМА, Банка Санкт-Петербург, Ренессанс Страхования и Ленты. В листе ожидания на исключение остаются акции Магнита.

– Обычно изменения структуры индексов Московской биржи не приводят к серьезным колебаниям включаемых/исключаемых акций, так как объем фондов, которые строго на них ориентируются, не очень большой, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – Тем не менее локально возможна положительная реакция в Совкомфлоте, Самолете, Мосэнерго и Мечеле из-за добавления в основной индекс.