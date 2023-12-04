Губернатор прокомментировал смерть подростка на остановке Лисиха в Иркутске

Участники конфликта задержаны. Двух из них нашли в 200 км от областного центра.

Как рассказали в МВД, ссора между двумя компаниями произошла вчера вечером в Иркутске на улице Байкальской. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ «убийство».

«В социальных сетях вызвала резонанс новость о конфликте подростков, в результате которого погиб 15-летний парень. В первую очередь, как отец, разделяю боль родителей, которые потеряли ребенка. Это действительно страшно. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего школьника», – пишет Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Валентине Вобликовой и уполномоченному по правам ребенка Татьяне Афанасьевой взять дело на контроль. Минобру поручили организовать в школах беседы с ребятами на тему взаимоотношений со сверстниками и последствий наших поступков.