Связи между убийством школьника в Иркутске и сериалом «Слово пацана» – нет

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой, сравнения с телешоу – это попытка «похайпить» на трагедии.

«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего, за последние дни, сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом, нет. Со всеми участниками и свидетелями проводятся следственные действия. Результаты расследования взяты мной на контроль», – пишет Афанасьева в Telegram-канале.

Напомним, что преступление совершено в субботу вечером. К ребятам на остановке подошла агрессивно настроенная компания. Один из них достал нож и нанес удар, от которого ребенок погиб. Установлено, что погибший из хорошей семьи, воспитывался мамой, папа жил отдельно. Друзья о нем отзываются только с положительной стороны.

Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится расследование.